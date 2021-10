Usa-Israele: vicesegretario Sherman riceve direttore generale ministero Esteri Ushpiz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa Wendy Sherman ha incontrato oggi il direttore generale del ministero degli Affari Esteri israeliano, Alon Ushpiz, e gli ha dato il benvenuto a Washington. Lo riferisce in una nota il dipartimento di Stato, precisando che il vicesegretario e il direttore generale hanno discusso dell'importanza del partenariato Usa-Israele e delle questioni di sicurezza regionale, compreso l'Iran. Secondo Washington, Sherman ha ribadito la ferma convinzione dell'amministrazione che israeliani e palestinesi allo stesso modo meritino uguali misure di libertà, prosperità e dignità, e ha sottolineato l'importanza di misure pratiche per migliorare la vita dei palestinesi. Il vicesegretario ha quindi sottolineato l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele. (Nys)