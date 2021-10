Medio Oriente-Usa: incontro a Washington tra ministri Esteri Blinken, Lapid e Al Nahyan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nucleare iraniano, crisi regionali e la cooperazione tra Israele e Paesi arabi del Golfo sono stati i temi al centro dell’incontro tripartito avvenuto oggi a Washington tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, e il responsabile della diplomazia degli Emirati Abdullah bin Zayed. Nella conferenza stampa congiunta organizzata al termine dell’incontro, Blinken ha lodato lo sviluppo dei rapporti tra Israele ed Emirati Arabi Uniti dopo la firma degli storici Accordi di Abramo avvenuta proprio a Washington il 15 settembre del 2020. Nella conferenza Blinken ha rivelato che durante l’incontro sono stati discussi i temi della tolleranza religiosa, la cooperazione in campo energetico e della preservazione delle risorse idriche. Da parte sua il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid ha menzionato il suo impegno per il diritto di tutte le persone a vivere una vita dignitosa, compresi i palestinesi, e ha messo in guardia sulla minaccia sempre incombente di un Iran dotato di un’arma nucleare. “Israele si riserva la minaccia di agire contro l'Iran in qualsiasi momento”, ha affermato Lapid. Nel suo intervento, il ministro degli Esteri emiratino ha espresso la sua gratitudine agli Stati Uniti per aver lavorato per "cambiare la narrativa" sul rapporto degli Emirati Arabi Uniti con il mondo.(Nys)