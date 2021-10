G20: Viminale, sarà incrementata sorveglianza e difesa spazio aereo Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per assicurare lo svolgimento in sicurezza del G20 è stata anche condivisa l’esigenza di implementare di 500 unità aggiuntive delle Forze armate il contingente dell’operazione "Strade sicure". Inoltre, per quell’occasione, sarà incrementata la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo della Capitale attraverso il concorso di assetti specialistici, ivi incluso il sistema anti-drone, delle Forze armate. E' quanto si legge in una nota del Viminale, diffusa al termine del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi al Viminale e presieduto dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. (Com)