Brasile: crisi idrica, autorità escludono rischio di razionamento energetico nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il maggiore ottimismo, l'agenzia precisa che, "sebbene lo scenario sia migliore, senza rischi di razionamento e con disponibilità di energia per fornire potenza, la situazione idro-energetica è ancora sensibile alla carenza di risorse idriche". Pertanto, l'Ons sottolinea che verranno mantenute le misure eccezionali che sono state progressivamente adottate. In altre parole, la crisi del settore persiste e continueranno ad essere necessarie politiche come l'attivazione di centrali termoelettriche, più costose e inquinanti, per soddisfare la domanda di energia nel paese, anche nella stagione delle piogge. (Brb)