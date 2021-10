Turchia: forze sicurezza arrestano otto persone per spionaggio tra cui due cittadini iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha arrestato otto persone, tra cui due cittadini iraniani, per spionaggio. Secondo quanto riferisce il quotidiano turco “Daily Sabah”, il gruppo stava preparando un’azione per rapire un ex militare iraniano residente nella provincia turca orientale di Van. Sei "collaboratori" locali sono stati arrestati anche in operazioni condotte congiuntamente dall'Organizzazione nazionale di intelligence turca (Mit) e dalla polizia nazionale, riferisce il quotidiano turco. Turchia e Iran vantano strette relazioni economiche, ma occasionalmente si trovano su fronti opposti di conflitti regionali, inclusa la Siria. Lo scorso febbraio, le autorità turche hanno arrestato e in seguito rilasciato un dipendente del consolato iraniano a Istanbul in relazione a un'indagine sull'assassinio di un dissidente iraniano in Turchia nel 2019.(Res)