Covid: Fedriga su certificato verde, in situazioni come portuali Trieste approcciarsi con verità

- Come ci si pone in una situazione del quella dei portuali di Trieste? "Bisogna approcciarlo con la verità. Il problema del green pass è di chi non si è vaccinato, dobbiamo comprendere le paure delle persone non condannarle. Quando è stata sempre utilizzata in modo strumentale la costante delegittimazione per interesse elettorale, poi in situazioni come queste una parte dei cittadini non si fida più delle istituzioni. In questo senso, tutti dobbiamo porci una riflessione, dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Zapping", il governatore del Friuli-Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. (Rin)