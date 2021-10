Auto: Marinelli (Fiom)-Spera (Cgil), mercato si sostiene con l'occupazione, no agli incentivi sull'usato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si è svolto oggi l'incontro convocato dal Mise sul settore automotive con la presenza del Vice Ministro Pichetto Fratin. L'argomento del tavolo era quello del mercato e di come sostenere la domanda e in apertura il viceministro ha comunicato che gli incentivi previsti sono di fatto esauriti e che al momento non ci sono risorse". Lo dichiarano in una nota congiunta Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil e Silvia Spera, Area Politiche Industriali per la Cgil nazionale. "L'assenza degli incentivi, in particolare sull'elettrico, pone ulteriori preoccupazioni sulla tenuta dei volumi della 500 elettrica prodotta a Mirafiori, unico modello elettrico realizzato nel nostro Paese. Riteniamo che le risorse pubbliche a sostegno della domanda per il ricambio del parco circolante più vecchio d'Europa, debbano però essere ripensate profondamente. E’ un errore - spiegano - spendere soldi pubblici per incentivare l'acquisto di veicoli usati. Inoltre, nella fase di transizione è necessario invece sostenere le famiglie, in particolare quelle a basso reddito, incentivare l'acquisto di veicoli che utilizzano carburanti alternativi (gpl, metano), veicoli commerciali leggeri e sostenere la filiera della camperistica. La programmazione degli incentivi deve essere parte di un piano industriale del settore che metta a disposizione strumenti per la salvaguardia dell'occupazione, per accompagnare l'innovazione, anche attraverso ammortizzatori sociali straordinari. Il settore dell'auto - concludono - produce il 20 per cento del Pil, occupa un milione e mezzo di lavoratrici e lavoratori ed è volano per l'economia e l'occupazione, non possiamo permettere di metterlo a repentaglio”.(Com)