Lavoro: Varchi (Fd'I), oggi con legge Meloni più tutele per professionisti

Il deputato di Fratelli d'Italia Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia alla Camera, ha rilevato che "con la legge a prima firma Meloni oggi si compie un passo avanti decisivo verso il superamento delle 'lenzuolate' del centrosinistra, a tutela del diritto a una giusta remunerazione delle prestazioni professionali. Fratelli d'Italia - ha aggiunto la parlamentare - ha scelto di dedicare la quota riservata all'opposizione all'esame di questa legge perché riteniamo doveroso arginare la proletarizzazione delle professioni e tutelare quel popolo di partite Iva vessato dai poteri forti che oggi troveranno in questa legge un limite al loro strapotere. Apprezzo l'impegno del governo, formalizzato con approvazione mio ordine del giorno, per stanziare subito i fondi necessari ad ampliare l'ambito di applicazione. Auspico che già nella prossima sessione di bilancio si proceda in tal senso per dare piena attuazione alla volontà politica unanime, manifestata oggi dal Parlamento".