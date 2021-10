Spagna: arrestato uomo armato nel campus dell'Università dei Paesi Baschi, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia spagnola ha arrestato l'uomo che aveva fatto irruzione con un fucile da caccia all'interno della facoltà di Scienze e tecnologia dell'Università dei Paesi Baschi a Leioa (Vizcaya). In un messaggio su Twitter il governo locale ha voluto "tranquillizzare" le famiglie degli studenti comunicando che l'autore è stato arrestato e non sono stati segnalati feriti ma esclusivamente danni materiali. L'uomo ha esploso vari colpi di fucile colpendo le finestre dell'edificio. Sul posto erano intervenuti immediatamente gli agenti della polizia locale basca che hanno messo in campo un dispositivo di sicurezza per sgomberare il campus. (Spm)