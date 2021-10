Covid: deputati eletti all'estero, testo su certificato verde è buona notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una buona notizia per "gli italiani all’estero, finalmente in un decreto è contenuto un servizio per gli italiani all’estero sin dall’inizio senza dover intervenire con continue richieste di modifiche. Infatti, secondo lo Schema del dpcm sulle verifiche del green pass in ambito lavorativo dell’8 ottobre 2021, si prevede che 'il sistema TS acquisisce tramite apposito modulo online, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma-DGC, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all’estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi'". Lo dichiarano l’onorevole Alessandro Fusacchia, deputato di +Europa eletto in Europa, l’onorevole Fucsia Fitzgerald Nissoli, deputata di Forza Italia eletta in Nord e Centro America, l’onorevole Elisa Siracusa, deputata del gruppo Misto eletta in Europa e l’onorevole Massimo Ungaro, deputato di Italia viva eletto in Europa. "Un provvedimento", si legge in una nota, "che viene incontro alle esigenze degli italiani all’estero come avevamo espressamente richiesto anche nei nostri interventi ed atti legislativi nell’Aula di Montecitorio, l’unione fa la forza!".(Com)