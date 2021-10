Covid: Fedriga, Conferenza Regioni ha aggiornato Linee guida per riapertura attività economiche e sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle Regioni "ha rivisto e aggiornato oggi le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali. Il nuovo testo recepisce alcune misure introdotte da provvedimenti recenti". Lo rende noto il presidente Massimiliano Fedriga. "Basti considerare - prosegue - l’obbligo del green pass, il superamento della misura del distanziamento minimo di un metro in alcuni settori, previsto dal ‘Decreto Capienze’ ed infine dalla riapertura delle sale da ballo e discoteche. Per esempio si è ritenuto opportuno superare il limite di un metro per tutti quei luoghi in cui è possibile accedere con certificazione verde: cinema, teatri, luoghi della cultura, e riprende pienamente l’attività di convegni e congressi. Tale limite resta per quei luoghi dove non c’è obbligo di green pass, ad esempio nei corsi di formazione, o nei settori in cui è consentito abbassare la mascherina come nella ristorazione. In quest’ultimo ambito abbiamo però pensato che il limite riguardi il distanziamento fra i tavoli e non i commensali di uno stesso tavolo. Infine nelle Linee guida – conclude Fedriga - abbiamo introdotto una nuova scheda che riguarda le regole di prevenzione per sale da ballo e discoteche visto che ne è stata consentita la riapertura sia pure con capienze contingentate”. Le Linee guida sono state inviate al governo affinché possano essere recepite con successiva ordinanza del ministro della Salute.(Com)