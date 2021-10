Covid: Fedriga, da venerdì rischio disagi per certificato verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se in alcune realtà lavorative l'introduzione del green pass da venerdì può rendere molto complicato, se non impossibile, il lavoro? "Il rischio che ci siano dei disagi importanti c'è. Noi però dobbiamo riuscire a garantire a tutti quelli che lo richiederanno di effettuare il tampone per avere il green pass". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Zapping", il governatore del Friuli-Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. "Oggi i numeri nazionali certificano che la platea di persone che potrebbero richiedere il green pass è superiore alla capacità che il sistema è in grado di dare. Noi dobbiamo garantire che le misure prese siano organizzativamente applicabili. Per questo - ha spiegato Fedriga a Rai Radio1 - sto interloquendo col governo che so sta cercando di trovare delle soluzioni per far sì che venerdì chi vuole fare il tampone possa farlo". (Com)