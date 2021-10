Energia: Moldova, annunciato stato d'allarme per situazione mercato del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per le situazione d'emergenza della Moldova ha deciso di introdurre lo "stato di allarme" nel settore energetico del Paese a causa della situazione nel mercato del gas. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture moldavo Andrei Spinu. Lo scorso primo ottobre la società russa Gazprom ha prolungato il contratto per le forniture di gas alla Moldova per un mese ad un prezzo fissato a 790 dollari per 1000 metri cubi di gas, ovvero molto sopra la media del 2021 pari a 200 dollari. Tra le parti sono ora in corso negoziati per la conclusione di un contratto di lungo termine sulle forniture. L'operatore nazionale del gas Moldovagaz ha fatto sapere lo scorso 6 ottobre che i consumi nel Paese superano le forniture in arrivo dalla Russia, osservando che tale situazione potrebbe portare anche problemi nelle forniture di elettricità. "Un regime di allarme è stato annunciato a causa della situazione nel settore del gas; è necessario che siamo pronti per ogni situazione. Tale regime è necessario in modo che le istituzioni statali possano prendere le misure per proteggere i cittadini ed assicurare la sicurezza energetica del Paese", ha dichiarato Spinu dopo la riunione della commissione per le situazioni d'emergenza. (Rob)