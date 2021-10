Lavoro: sindacati, intervenire su settore logistica per aumentare qualità e valore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regole negli appalti, ruolo del contratto nazionale, internalizzazione attività, autotrasporto e infrastrutture sono i principali temi su cui intervenire per promuovere il lavoro di qualità nel settore della logistica e del trasporto delle merci. Lo hanno affermato unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti in audizione alla commissione lavoro della Camera spiegando che "il combinato di questi interventi consentirebbe un aumento della qualità e del valore del lavoro nel settore". Secondo le tre organizzazioni sindacali: "vanno estese agli appalti privati le regole sugli appalti pubblici. Serve un sostegno legislativo sul ruolo del ccnl a partire dal rispetto dei trattamenti minimi previsti. Bisogna intervenire per favorire l'internazionalizzazione delle attività affidate attualmente a terzi". (segue) (Com)