Lavoro: sindacati, intervenire su settore logistica per aumentare qualità e valore (2)

- "Inoltre - hanno spiegato Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - vista la centralità del settore dell'autotrasporto che trasporta il 90 per cento delle merci, serve un intervento sulla formazione scolastica e serve che il costo delle patenti e del mantenimento delle specializzazioni non sia a carico dei lavoratori. Aiuterebbe a superare il problema della carenza di autisti nel settore. Utile intervenire, anche attraverso le risorse previste dal Pnrr, sulla carenza infrastrutturale del nostro paese dando priorità a un sistema combinato ed integrato con porti e ferrovie per il trasporto delle merci. Infine - hanno concluso - occorre risolvere i problemi strutturali del settore attraverso iniziative che favoriscano un'aggregazione delle imprese che sono troppe e troppo piccole: il nostro paese è l'unico del G8 a non avere un player nazionale e questo lo penalizza fortemente". (Com)