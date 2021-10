Lombardia: Cgil Cisl e Uil, soddisfatti per la visita dell'assessore Moratti a poliambulatorio via Masaniello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi la vice presidente e assessore al welfare di regione Lombardia, Letizia Moratti ha visitato il poliambulatorio di via Masaniello. “Non possiamo che esprimere soddisfazione poiché la ristrutturazione e il potenziamento del poliambulatorio di via Masaniello è stata una storica nostra battaglia degli ultimi anni” scrivono in una nota i sindacati Cgil, Cisl e Uil Milano. “Ricordiamo in proposito le numerose assemblee pubbliche con la partecipazione dei cittadini di Baggio e il convegno dell'ottobre del 2019 sulla sanità territoriale. Da sempre – ricordano i sindacati - abbiamo sostenuto che i servizi territoriali non andassero chiusi, che l'ospedalizzazione come unica strada fosse sbagliata. Purtroppo la pandemia ci ha dato tragicamente ragione. Oggi il Pnrr, nella missione numero 6, investe importanti risorse per ricostruire una sanità territoriale, che negli anni precedenti è stata depauperata, e la legge regionale di modifica della 23/2015 prevede, attraverso le case e gli ospedali di comunità ed il potenziamento dell'assistenza domiciliare, la ricostruzione di una sanità territoriale”. “Oggi serve un confronto fra regione, istituzioni territoriali e forze sociali, non solo per inaugurare un servizio, ma definire un nuovo modello di sanità che veda la collaborazione fra ospedali e sanità territoriale per una visione d'insieme della salute ed una presa in carico delle persone, sia nella fase acuta della malattia, sia nella cronicità, sia nella prevenzione” conclude la nota congiunta di Cgil, Cisl e Uil Milano. (Com)