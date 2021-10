Ue: M5s, contro caro bollette accelerare su rinnovabili ed efficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha pubblicato le indicazioni sulle misure nazionali per limitare l'impatto del caro-energia inserendo tra le priorità gli interventi per attenuare l'effetto degli aumenti sui consumatori vulnerabili e sulle piccole imprese. "Queste misure ricalcano quelle messe in campo dall'Italia, ma l'Europa può e deve fare di più". Lo affermano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive. "Siamo stati la prima forza politica - proseguono - a chiedere un intervento per mitigare gli aumenti in bolletta e contestualmente allo stanziamento di 3,5 miliardi per aiutare le fasce più vulnerabili della popolazione abbiamo messo a punto una serie di proposte confluite nella mozione che la maggioranza ha fatto propria approvandola alla Camera, tracciando le linee guida di un intervento di più ampio respiro". (segue) (Com)