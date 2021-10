Ue: M5s, contro caro bollette accelerare su rinnovabili ed efficienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È proprio un intervento di scala europea e di lungo respiro che ci aspettavamo da Bruxelles, in primis per superare la dipendenza dalle fonti fossili, vera causa del rincaro a cui assistiamo ormai da mesi. La commissione europea riconosce che la transizione ecologica pulita è il modo migliore per scongiurare altri shock in futuro e dev'essere accelerata: allora ci aspettiamo che agisca di conseguenza e faccia di tutto per favorire la crescita delle energie pulite. Serve uno sforzo maggiore per investire sull'accumulo e sulle reti intelligenti, sulle rinnovabili e sull'efficienza energetica, strettamente connessa alla necessità di prorogare il superbonus 110 per cento in Italia e di esportare la nostra misura anche negli altri Paesi europei", concludono i parlamentari M5s. (Com)