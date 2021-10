© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non solo la Regione Lazio deve redigere il piano rifiuti. Se l'ente locale non assolve va commissariato" e "non è possibile che la Regione Lazio finora non abbia esercitato i poteri commissariali". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, al confronto della trasmissione tv Porta a Porta che andrà in onda stasera su Rai 1. (Rer)