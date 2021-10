© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul Giubileo mi aspetto, lo ho chiesto, che nella legge di stabilità ci siano delle risorse per Roma, per la rimessa a nuovo straordinaria di strade, stazioni e per interventi di carattere sociale". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, al confronto della trasmissione tv "Porta a Porta" che andrà in onda stasera su Rai 1. (Rer)