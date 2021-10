Brasile: Bolsonaro ribadisce che non si vaccinerà contro il Covid, "ho la mia immunità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato di aver deciso di non farsi vaccinare contro il Covid-19. Il capo dello stato ha affermato che essendo già stato contagiato ed essendo guarito ha già gli anticorpi contro la malattia e il vaccino sarebbe quindi superfluo. "Per quanto riguarda il vaccino, ho deciso di non vaccinarmi. Sto valutando nuovi studi, ho la mia immunità, il mio livello di anticorpi nel sangue è molto alto. Perché mai dovrei fare il vaccino? Sarebbe come giocare 10 real alla lotteria per vincerne 2. Non ha senso", ha detto il presidente in un'intervista all'emittente radiofonica "Jovem Pan". Domenica scorsa a Bolsonaro è stato negato l'ingresso alla stadio in quanto non vaccinato. In Brasile oltre 600 mila persone sono morte a causa del Covid-19. (Brb)