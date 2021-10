Brexit: Commissione Ue, pacchetto accordi apre strada a risoluzione tutte questioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto oggi degli accordi per rispondere alle difficoltà delle popolazioni dell'Irlanda del Nord dopo la Brexit e questo pacchetto apre la strada a una risoluzione di tutte le questioni di attuazione in sospeso. E' il commento della Commissione europea, che ha spiegato come l'insieme di accordi presentato oggi faccia seguito alle "ampie discussioni degli ultimi mesi con il governo del Regno Unito", nonché al "coinvolgimento" dell'esecutivo comunitario "nei confronti di leader politici, imprese, società civile e altre parti interessate nell'Irlanda del Nord". Il pacchetto di oggi propone ulteriori flessibilità nel settore dell'alimentazione, della salute delle piante e degli animali, delle dogane, dei medicinali e dell'impegno con le parti interessate dell'Irlanda del Nord. Propone un diverso modello di attuazione del Protocollo, in cui il flusso di merci tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per quanto riguarda le merci destinate a rimanere nell'Irlanda del Nord, "è facilitato in misura significativa". Nei documenti della Commissione si spiega che "questa facilitazione è resa possibile da una serie di salvaguardie e da una maggiore sorveglianza del mercato per garantire che le merci non entrino nel mercato unico dell'Ue". Inoltre, secondo l'esecutivo europeo, "questo pacchetto apre la strada a una risoluzione di tutte le questioni di attuazione in sospeso, stabilendo così prevedibilità, stabilità e certezza per le persone e le imprese nell'Irlanda del Nord". Le proposte della Commissione europea per far fronte alle difficoltà in Irlanda del Nord si suddividono in quattro aree. Il collegio dei commissari, infatti, ha approvato oggi quattro non paper (ossia testi non legislativi) che coprono le questioni relative all'Irlanda del Nord, le formalità doganali, lo scambio di informazioni e la sicurezza dell'approvvigionamento dei medicinali. (Beb)