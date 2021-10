Brexit: Sefcovic, proposte sono risposta Ue a problemi cittadini nord irlandesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte di oggi della Commissione europea sono la risposta alle preoccupazioni delle parti interessate nell'Irlanda del Nord. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic, commentando il pacchetto di accordi per modificare alcuni punti del protocollo nord irlandese a seguito della Brexit. "Ho ascoltato e interagito con le parti interessate dell'Irlanda del Nord. Le proposte di oggi sono la nostra risposta genuina alle loro preoccupazioni", ha detto. "Abbiamo dedicato loro molto duro lavoro per apportare un cambiamento tangibile sul campo, in risposta alle preoccupazioni sollevate dalle persone e dalle imprese dell'Irlanda del Nord. Non vediamo l'ora di impegnarci seriamente e intensamente con il governo del Regno Unito, nell'interesse di tutte le comunità dell'Irlanda del Nord", ha aggiunto Sefcovic. (Beb)