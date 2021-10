Roma: cerimonia per il 151esimo anniversario della polizia locale della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolte ieri le celebrazioni per il 151esimo anniversario della fondazione del Corpo della polizia locale di Roma Capitale. Iniziato con la Santa Messa presso la Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, officiata dal cappellano del Corpo padre Massimo Cocci, l'evento si è concluso in piazza del Campidoglio, alla presenza del comandante generale Ugo Angeloni, dell'Assessora alle Politiche per lo sport e turismo Veronica Tasciotti e di altre personalità, di una rappresentanza dei vari reparti della polizia locale e della banda del Corpo. Durante la cerimonia, sono stati premiati alcuni agenti che si sono distinti per particolari operazioni durante il servizio.(com)