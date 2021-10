Roma 2021: Michetti, in periferia interventi e servizi, saranno al centro nostra azione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le strade ammalorate, che si trovano principalmente in periferia, "noi avremo innanzitutto un assessore alle Periferie, ma poi abbiamo già una squadra, a differenza degli altri, con Simonetta Matone per le Politiche sociali e Vittorio Sgarbi per la Cultura. Le periferie saranno al centro della nostra consiliatura sempre, faremo in modo che abbiano tutti gli stessi servizi". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, al confronto della trasmissione tv Porta a Porta che andrà in onda stasera su Rai 1. (Rer)