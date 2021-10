Brexit: Commissione Ue, certificazione semplificata su servizi pubblici, salute piante e animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la soluzione su misura per l'Irlanda del Nord in materia di salute alimentare, vegetale e animale, la Commissione europea ha spiegato che questa soluzione si tradurrebbe in una soluzione specifica per l'Irlanda del Nord nel settore dei servizi pubblici, salute delle piante e degli animali. In pratica, ciò significa una certificazione "notevolmente semplificata e una significativa riduzione (circa l'80 per cento) dei controlli ufficiali per un'ampia gamma di merci al dettaglio che si spostano dalla Gran Bretagna per essere consumate nell'Irlanda del Nord". Questo si aggiunge alle soluzioni proposte dall'Ue il 30 giugno, "che facilitano il movimento di animali vivi dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord". La Commissione ha specificato che, al fine di proteggere l'integrità del mercato unico, questo sarebbe soggetto a una serie di condizioni e garanzie, come il rispetto del proprio impegno da parte del Regno Unito di completare la costruzione di posti di controllo frontalieri permanenti, imballaggi ed etichette specifici che indichino che le merci sono in vendita solo nel Regno Unito e monitoraggio rafforzato delle catene di approvvigionamento. Inoltre, le garanzie includerebbero un meccanismo di reazione rapida a qualsiasi problema identificato in relazione a singoli prodotti od operatori commerciali e misure unilaterali dell'Ue in caso di mancata reazione da parte delle autorità competenti del Regno Unito o del professionista interessato a un problema identificato. Secondo la Commissione, queste condizioni e garanzie specifiche fornirebbero un solido meccanismo di monitoraggio e applicazione che renderebbe possibile una significativa riduzione dei controlli senza mettere in pericolo l'integrità del mercato unico. (Beb)