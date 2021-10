Brexit: Commissione Ue, Gran Bretagna continuerà ad essere hub farmaci per Irlanda Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la sicurezza ininterrotta dell'approvvigionamento di medicinali dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord a lungo termine, la Commissione europea ha proposto che le aziende farmaceutiche in Gran Bretagna, quando riforniscono il mercato nordirlandese, potranno mantenere tutte le loro funzioni di regolamentazione nel luogo in cui si trovano attualmente. Ciò significa, ad esempio, che la Gran Bretagna può continuare a fungere da hub per la fornitura di farmaci generici per l'Irlanda del Nord, anche se ora è un Paese terzo. In questo modo è possibile garantire la fornitura a lungo termine di medicinali dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord. La Commissione terrà ulteriori discussioni con il Regno Unito e le parti interessate prima di finalizzare la sua proposta di modifica delle norme esistenti. Questa proposta prevede che l'Ue modifichi le proprie norme sui medicinali. (Beb)