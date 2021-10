Roma 2021: Michetti, è ora che anche governo inizi a pensare a Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si potrà fare qualcosa per Roma se anche il governo pensa a Roma". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, al confronto della trasmissione tv "Porta a Porta" che andrà in onda stasera su Rai 1. "Se Roma riparte, riparte il Paese", ha aggiunto replicando allo sfidante Roberto Gualtieri che poco prima aveva detto: "Sarebbe bene iniziare da non attaccare il governo, come ha fatto Giorgia Meloni". (Rer)