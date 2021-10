Brexit: Commissione Ue, formalità doganali flessibili per circolazione merci in Irlanda Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle formalità doganali flessibili per facilitare la circolazione delle merci dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord, la Commissione europea ha spiegato che questa soluzione consiste in misure che semplificheranno e faciliteranno le formalità e i processi doganali. Ridurrà della metà la documentazione attualmente necessaria per le merci che si spostano dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord. Questo, però è soggetto a garanzie, come l'impegno del Regno Unito a fornire accesso completo e in tempo reale ai sistemi informatici, una clausola di revisione e risoluzione, nonché le autorità doganali e di vigilanza del mercato del Regno Unito che attuano misure di monitoraggio e applicazione adeguate. Nel loro insieme, le soluzioni su misura sia nel settore dei servizi pubblici, salute delle piante e degli animali, che per le regole doganali creeranno un tipo di "Express Lane" per la circolazione delle merci dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord, prevedendo al tempo stesso un solido meccanismo di monitoraggio e applicazione al fine di proteggere l'integrità del mercato unico. (Beb)