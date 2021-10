Brexit: Commissione Ue, migliorare scambio informazione con dialoghi strutturati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha spiegato che le proposte di oggi mirano a migliorare lo scambio di informazioni con le parti interessate e le autorità dell'Irlanda del Nord in merito all'attuazione del protocollo e alle pertinenti misure dell'Unione europea. Ciò renderebbe l'applicazione del Protocollo più trasparente, rispettando al tempo stesso l'ordine costituzionale del Regno Unito, secondo l'esecutivo europeo. Questa soluzione consiste nell'instaurare dialoghi strutturati tra le parti interessate dell'Irlanda del Nord (autorità, società civile e imprese) e la Commissione. Ciò comporterebbe la creazione di gruppi strutturati con la partecipazione di esperti per discutere le pertinenti misure dell'Ue che sono importanti per l'attuazione del Protocollo. Le parti interessate dell'Irlanda del Nord sarebbero inoltre invitate a partecipare ad alcune riunioni delle commissioni specializzate. Creerà inoltre un legame più forte tra l'Assemblea dell'Irlanda del Nord e l'Assemblea parlamentare di partenariato Ue-Regno Unito. Sarà inoltre creato un sito web per mostrare in modo chiaro e completo la legislazione dell'Ue applicabile nell'Irlanda del Nord. (Beb)