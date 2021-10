Brexit: Commissione Ue pronta a discussioni con Londra su 4 non-paper

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la riunione di oggi del collegio dei commissari europei, gli esperti della Commissione europea andranno a Londra per iniziare a discutere in dettaglio questi quattro non-paper con il governo del Regno Unito. La Commissione prevede che "questo sarà l'inizio di un periodo di intense discussioni con il governo del Regno Unito nelle prossime settimane". Il vicepresidente Maros Sefcovic incontrerà il ministro per la Brexit britannico, David Frost, venerdì a Bruxelles. La Commissione continuerà inoltre a impegnarsi con le parti interessate nell'Irlanda del Nord. L'obiettivo è "raggiungere quanto prima una soluzione permanente concordata congiuntamente". La Commissione lo farà "in stretta collaborazione e dialogo costante" con il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Ue. (Beb)