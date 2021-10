Germania-Cina: videoconferenza Merkel-Xi su vertice G20 e clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha tenuto un colloquio in videoconferenza con il presidente cinese, Xi Jinping, con cui ha discusso del vertice del G20 in programma a Roma il 30 e 31 ottobre prossimo, nel quadro della presidenza di turno italiana del gruppo. Secondo quanto comunicato dal governo federale, Merkel e Xi hanno inoltre affrontato la questione della protezione del clima, l'accordo sugli investimenti tra Ue e Cina e di diritti umani. Entrambi hanno evidenziato l'importanza del 50mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i rispettivi Paesi, che cadrà nel 2022. Come riferisce il gruppo editoriale "Rnd", con il collegamento in video, Merkel ha voluto salutare Xi prima della conclusione del proprio mandato, poiché non è stato possibile organizzare un incontro in presenza a causa della pandemia di Covid-19. (Geb)