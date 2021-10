Expo 2020: ambasciatore Emirati in Italia, evento occasione unica per risolvere sfide a livello globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Expo 2020 Dubai “è un’occasione unica per risolvere alcune delle sfide più problematiche a livello globale”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, Omar al Shamsi, intervenendo oggi ad un evento dedicato alla partecipazione dell’Italia all’Esposizione universale organizzato nell’ambito del Festival della diplomazia. “Il padiglione dell’Italia all’Expo 2020 testimonia il modo in cui il Paese guarda all’evento come un occasione per il rilancio globale nell’ambito dell’economia e della collaborazione internazionale”, ha dichiarato l’ambasciatore. “L’Expo 2020 è un’occasione unica per risolvere alcune delle sfide più problematiche a livello globale”, ha aggiunto.(Res)