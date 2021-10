Roma 2021: Gualtieri, perché governo sostenga città sarebbe bene non attaccarlo sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affinché il governo sostenga Roma "sarebbe bene iniziare dal non attaccare il governo, come ha fatto Giorgia Meloni con la ministra Lamorgese parlando di complotto rispetto ai fatti di sabato", che hanno interessato la Capitale con proteste violente. Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, al confronto della trasmissione tv Porta a Porta che andrà in onda stasera su Rai 1, replicando allo sfidante Enrico Michetti. "Mi chiedo come si possa pensare di governare la Capitale andando contro il governo", ha concluso. (Rer)