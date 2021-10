Cuba: ministero Esteri, non si può autorizzare manifestazione che punta a rovesciare governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Cuba ha dichiarato che non si può autorizzare una manifestazione di protesta il cui scopo è quello di rovesciare il governo. “Una manifestazione o una marcia di protesta il cui scopo apparente è quello di portare prima o poi al rovesciamento del governo non può essere autorizzata, tanto meno quando è promossa al servizio degli Stati Uniti. Non esiste il diritto costituzionale di servire come strumento dell’imperialismo”, ha scritto sul suo account Twitter Carlos de Cossio, direttore generale per gli Stati Uniti presso il ministero degli Esteri cubano. (segue) (Mec)