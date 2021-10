Cuba: ministero Esteri, non si può autorizzare manifestazione che punta a rovesciare governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione arriva poco dopo la decisone dell’opposizione di scendere in strada il prossimo 15 novembre nonostante il divieto del governo. “La risposta del regime dimostra ancora una volta che lo Stato di diritto non esiste a Cuba (…). Il 15 novembre la nostra decisione sarà di marciare pacificamente per i nostri diritti. Di fronte all’autoritarismo risponderemo con civismo”, si legge sulla pagina Facebook della piattaforma virtuale Archipiélago, fondata dal drammaturgo cubano Yunior García, tra gli organizzatori della marcia del mese prossimo. La manifestazione era stata inizialmente programmata per il 20 novembre, ma è stata anticipata di cinque giorni dopo che il governo ha annunciato un'esercitazione militare per quello stesso giorno. (segue) (Mec)