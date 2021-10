Milano: Cecchetti (Lega), solidarietà ad Atm e Cgil, i responsabili siano identificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Solidarietà e vicinanza all'Atm e alla Cgil per la vile e ripugnante offesa arrecata, per la svastica con inserito il simbolo della Cgil appesa alla porta degli uffici del deposito di San Donato. Intervenga la magistratura e faccia chiarezza, individuando i singoli responsabili e perseguendoli a norma di legge, sulla base della legge Scelba e delle altre normative vigenti”. Lo afferma in una nota l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega lombarda per Salvini Premier. “Adesso basta - continua -, tolleranza zero verso qualunque deriva di odio razziale o antisemita, soprattutto a Milano dove, lo ricordiamo, soffia da troppi anni anche un vento di odio verso la comunità ebraica alimentato dalle solite e ben note frange estreme della sinistra radicale filo palestinese e filo islamica. Un clima di odio che peraltro si materializza ogni 25 aprile, con fischi e insulti di antagonisti e centri sociali rivolti alle bandiere di Israele. Basta con l'odio, che sia nero o che sia rosso: chi commette questi reati venga identificato e punito a norma di legge”. (Com)