Brexit: Varadkar, Regno Unito in malafede su protocollo Irlanda del Nord

- Il comportamento "in malafede" del Regno Unito in merito all'accordo sul protocollo per l'Irlanda del Nord dovrebbe servire da avvertimento al resto del mondo. Lo ha detto il vicepremier irlandese Leo Varadkar. Come riporta il quotidiano "Politico", a poche ore dalla rivelazione da parte dell'Unione Europea (Ue) delle nuove modifiche apportate all'accordo post-Brexit sull'Irlanda del Nord, volute dal governo britannico, Varadkar ha detto che Londra potrebbe non aver mai avuto intenzione di accettare gli accordi sottoscritti e che un comportamento del genere dovrebbe avvertire le potenziali controparti del Regno Unito nel mondo a non stringere accordi con il Paese. Varadkar ha inoltre accusato il primo ministro britannico Boris Johnson di aver sottoscritto l'accordo solo per una questione elettorale, agendo poi "in cattiva fede". "Se il governo britannico non onora l'accordo, questo deve essere da esempio per tutti gli altri, specialmente ora che ci sono in piano altri accordi in tutto il mondo, deve servire da dimostrazione che il governo non tiene necessariamente fede alla parola data", ha detto Varadkar in un'intervista. (Rel)