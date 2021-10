Brasile: commando spara contro un gruppo di persone, 6 morti e 12 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei persone sono morte e almeno 12 sono rimaste ferite al termine di un agguato avvenuto nella capitale dello stato di Bahia, Salvador, in Brasile. Il delitto è avvenuto nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 ottobre. Secondo una prima ricostruzione degli eventi da parte della sezione omicidi della polizia civile dello stato di Bahia, un commando composto da un numero ignoto di banditi è entrato in azione mentre un gruppo di persone era impegnato in una festa in strada nei pressi di un locale in Rua Voluntarios da Patria, nel quartiere Uruguay, luogo noto come Pistao. La polizia non ha ancora rivelato l'identità delle persone coinvolte, né informato sullo stato di salute dei feriti. Al momento nessuno è stato arrestato e non risultano indagati. Gli inquirenti non hanno ancora svelato il movente dell'agguato. (Brb)