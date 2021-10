© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, pubblica una foto su Twitter che lo ritrae nel cortile della Camera con la deputata del Pd Chiara Gribaudo prima firmataria della legge sulla parità salariale approvata oggi in prima lettura a Montecitorio. "Un’ottima notizia per il lavoro, per il Paese, un passo avanti sulla strada della parità di genere", commenta Orlando. (Rin)