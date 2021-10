Armenia-India: ministri Esteri discutono tabella di marcia per avanzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, in visita a Erevan, in Armenia, ha incontrato l’omologo Ararat Mirzoyan, con cui ha discusso di una tabella di marcia per l’avanzamento della cooperazione bilaterale. Lo ha riferito il ministro indiano su Twitter. “Abbiamo concordato di migliorare i nostri scambi commerciali, educativi e culturali”, ha scritto Jaishankar. È stato sottolineato anche l’interesse comune a rafforzare la connettività, con particolare riferimento al Corridoio di trasporto internazionale nord-sud. Inoltre le parti si sono impegnate a coordinarsi e a collaborare nei consessi multilaterali. Il rappresentante di Nuova Delhi è stato poi ricevuto dal primo ministro armeno, Nikol Pashinyan. L’incontro, ha riferito Jaishankar, “ha fatto emergere le molteplici convergenze e le visioni condivise” dei due Paesi e l’impegno a “sviluppare un’ampia agenda di cooperazione pratica”. (segue) (Inn)