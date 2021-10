Armenia-India: ministri Esteri discutono tabella di marcia per avanzamento cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jaishankar ha avuto un colloquio anche con Alen Simonyan, presidente dell’Assemblea nazionale armena, il parlamento unicamerale, col quale ha parlato dell’importanza di coltivare i legami tra le due democrazie parlamentari. Il ministro indiano ha poi incontrato un gruppo di connazionali che studiano in Armenia e ha visitato la Biblioteca Matenadaran e la Galleria nazionale, evidenziando nell’occasione i legami culturali tra i due Paesi. La visita in Armenia è la prima in assoluto per un ministro degli Esteri indiano da quando il Paese è indipendente. Con la tappa in Armenia si conclude oggi un viaggio iniziato il 10 ottobre in Kirghizistan e proseguito in Kazakhstan (11-12 ottobre). (segue) (Inn)