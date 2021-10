Armenia-India: ministri Esteri discutono tabella di marcia per avanzamento cooperazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’altro ieri, a Bishkek, in Kirghizistan, Jaishankar, sempre stando a quanto riferito su Twitter, ha avuto “colloqui cordiali e costruttivi” con l’omologo Ruslan Kazakbaev, col quale ha concordato una linea di credito di 200 milioni di dollari per progetti di sviluppo comunitario ad alto impatto. È stata anche evidenziata la necessità di un regime di visti più liberale, in particolare per gli studenti. È stata esaminata e “valutata positivamente” la cooperazione in materia di difesa e sicurezza ed è stato espresso “un approccio condiviso” sull’Afghanistan. Jaishankar è stato ricevuto anche dal presidente kirghiso, Sadyr Japarov. “Apprezzo il suo forte impegno per far progredire la nostra partnership strategica. Abbiamo discusso dell’ampliamento della nostra partnership economica e di sviluppo e dei contatti interpersonali”, ha twittato il ministro indiano. (Inn)