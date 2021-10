Brasile: consigliere comunale assassinato a Rio de Janeiro, è il terzo dall'inizio dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere municipale della città di Duque de Caxias, nello stato di Rio de Janeiro, Alexsandro Silva Faria, detto Sandro do Sindicato, è stato assassinato questa mattina a colpi di fucile. Secondo quanto dichiarato dalla sezione omicidi della polizia civile dello stato "il corpo di Faria Silva è stato trovato all'interno di un veicolo in un luogo isolato" della città di oltre un milione di abitanti, alle porte della capitale Rio de Janeiro. Silva Faria è il terzo consigliere di Duque de Caxias assassinato quest'anno. Il mese scorso è stato ucciso Joaquim José Quinze Santos Alexandre, noto come Quinzé, mentre a marzo, Danilo Francisco da Silva, detto Danilo do Mercado, era stato assassinato insieme a suo figlio, il venticinquenne Gabriel da Silva.(Brb)