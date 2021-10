Francia: ministro Interno a prefetti, massima allerta in vista di anniversario attentato a Paty

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, ha chiesto ai prefetti una "vigilanza totale", soprattutto nei pressi delle scuole, in vista dell'anniversario della morte di Samuel Paty, insegnante sgozzato un anno fa per aver mostrato delle vignette di Maometto in classe. È necessario "prevenire ogni atto che potrebbe essere commesso come eco a questo attentato e a queste commemorazioni", ha spiegato Darmanin in un messaggio inviato ai prefetti di Francia e riportato dai media francesi. Il 16 ottobre, anniversario dell'attentato, verrà intitolata al docente scomparso una piazza dinnanzi all'università della Sorbona a Parigi. Nello stesso giorno la famiglia di Paty incontrerà il primo ministro Jean Castex e il presidente Emmanuel Macron. Nella mattinata ci sarà una cerimonia al ministero dell'Istruzione, durante la quale verrà svelata una targa in ricordo dell'insegnante. (Frp)