Regno Unito: Covid, problemi di funzionamento dell'app Nhs per certificato vaccinale

- L'applicazione del Servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) per la registrazione del passaporto vaccinale nelle ultime ore sta dando dei problemi agli utenti che non riescono ad accedere al loro pass. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Sky News", l'Nhs ha comunicato di star sperimentando un blocco dell'applicazione e che si spera sarà risolto il prima possibile. Il pass vaccinale è indispensabile per chi viaggia all'estero e chi vuole accedere agli eventi al chiuso nel Regno Unito. Infatti, già alcuni utenti sui social media hanno chiesto aiuto per paura di non riuscire a spostarsi a causa del problema tecnico. "Si sa più o meno tra quanto verrà risolto il problema? Devo viaggiare tra 4 ore ma non so se ci riuscirò se l'app non funziona", scrive un'utente su Twitter, mentre altri comunicano di aver perso voli proprio a causa del mancato funzionamento dell'app. L'Nhs ha consigliato agli utenti di presentare la versione Pdf del loro passaporto vaccinale, in attesa che il problema venga risolto. (Rel)