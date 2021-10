Usa-Kenya: Kenyatta atteso domani alla Casa Bianca, è il primo presidente africano ricevuto da Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, sarà ricevuto domani alla Casa Bianca dal presidente Usa, Joe Biden, per un colloquio privato. Lo ha annunciato il portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, affermando che le parti discuteranno degli "sforzi (da fare) per difendere la democrazia e i diritti umani, di come promuovere la pace e la sicurezza, accelerare la crescita economica e affrontare il cambiamento climatico". I due presidenti si confronteranno inoltre sulla "necessità di portare trasparenza e responsabilità nei sistemi finanziari nazionali e internazionali". Kenyatta sarà così il primo presidente africano ad essere ricevuto da Biden dal suo giuramento a presidente degli Stati Uniti, a gennaio di quest'anno. (segue) (Nys)