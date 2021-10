Usa-Kenya: Kenyatta atteso domani alla Casa Bianca, è il primo presidente africano ricevuto da Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro cade mente il capo dello Stato keniota è fra i nomi coinvolti nell'inchiesta nota come Pandora Papers, relativa a operazioni di frode fiscale o corruzione. Secondo i documenti rivelati dall'International Consortium of Investigative Journalists (Icij) e condivisi con più di 600 giornalisti e organizzazioni dei media globali, la famiglia del presidente del Kenya ha accumulato per anni una vera e propria fortuna personale depositando oltre 30 milioni di dollari in almeno sette fondazioni e società create in paradisi fiscali, tra cui quello di Panama. Kenyatta ha reagito alle notizie che lo riguardano annunciando che darà una risposta "esauriente" quando tornerà dalla sua visita di Stato nelle Americhe. "Questi rapporti contribuiranno notevolmente a migliorare la trasparenza e l'apertura finanziaria di cui abbiamo bisogno in Kenya e in tutto il mondo. Il movimento di fondi illeciti, proventi di reato e corruzione prosperano in un ambiente di segretezza e opacità. I Pandora Papers e i successivi audit solleveranno quel velo di segretezza e opacità per coloro che non possono spiegare i loro beni o la loro ricchezza", ha dichiarato il capo dello Stato in una nota. (segue) (Nys)