Usa-Kenya: Kenyatta atteso domani alla Casa Bianca, è il primo presidente africano ricevuto da Biden (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Kenya e Stati Uniti hanno diversi fascicoli comuni, sul piano economico come della sicurezza. In quest'ultimo ambito, l'esercito statunitense contribuisce attivamente all'addestramento delle forze di difesa keniote e nel settore Washington ha investito negli ultimi cinque anni oltre 300 milioni di dollari per sostenere la lotta al terrorismo nel Paese. Considerato uno dei garanti della stabilità del Corno d'Africa, il Kenya ha un ruolo da giocare anche a livello internazionale, dopo il suo ingresso nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a gennaio scorso. I suoi diplomatici potrebbero quindi essere chiamati a svolgere un ruolo nella regione, in particolare nel quadro del conflitto etiope, che da ormai un anno coinvolge la regione del Tigrè e quelle vicine di Amhara e Afar, con un drammatico bilancio umanitario. Infine, l'interesse dell'incontro fra Kenyatta e Biden è anche economico, per entrambi i Paesi. Il presidente keniota spera di poter concludere un accordo di libero scambio con l'amministrazione Biden, i cui negoziati sono iniziati lo scorso anno. Da parte sua il governo degli Stati Uniti sta cercando di riaffermare la propria posizione nel Paese, a fronte di una crescente presenza cinese. (Nys)