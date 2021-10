Energia: Pd, sostenere competitività settore produttivo e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo al governo se intenda proseguire nell'azione di sostegno alla competitività del sistema produttivo italiano con specifico riguardo alle piccole e medie imprese e alle famiglie, in presenza di perduranti rialzi dei costi energetici e quali misure anche strutturali intende adottare dopo i recenti interventi transitori sugli oneri di sistema. Governo e parlamento, già dall'inizio dell'estate, hanno risposto attraverso provvedimenti di urgenza che hanno impegnato ingenti risorse per avviare una riduzione dei prezzi. La situazione congiunturale però dei mercati dei prodotti energetici sembra restare orientata a costi in forte aumento anche per la prima parte del 2022". Lo ha detto la deputata democratica Stefania Pezzopane, capogruppo Pd in commissione Ambiente, intervenendo in Aula alla Camera al question time con il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, sulle iniziative per garantire un sostegno a famiglie e piccole e medie imprese per affrontare il problema dei rincari in bolletta dei prodotti energetici e dei prezzi dei beni di consumo. (segue) (Rin)